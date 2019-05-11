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دعاء اليوم السادس من شهر رمضان وفضل قراءته

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أرشيفية
أرشيفية

متابعات-علا خطاب

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بكين

البورصة،

ننشر لكم قرائنا الكرام اليوم السبت، الموافق 11/5/2019، دعاء اليوم السادس من شهر رمضان، وفضل قارئه، من شروط الدعاء إخلاص النية إلى الله تعالى واليقين بالإجابة وفيما يلي نعرض دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم السادس من رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صل الله عليه وسلم-:

“اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَ أَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏،

وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ”.

فضل دعاء اليوم السادس من رمضان:

ذكر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قراءة دعاء اليوم السادس من شهر رمضان , انه قارؤه يعطيه الله أربعين الف مدينة في الجنة، وفي كُل بَيت أَلْف سَرِير طُول كُلِّ سَرِير أَلْفُ ذِرَاع، عَلَى كُل سَرِير حُورِية لَهَا أَلْف ذُؤَابَة يَحْمِل كُل ذُؤَابة سَبْعُون خادما.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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