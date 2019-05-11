» 5 فتاوى لداعش في رمضان.. أخطرها الرابعة

11 مايو 2019 - 10:13 ص

أفتى تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" بحزمة من الفتاوى في رمضان، والتي تعتبر بعيدة عن الواقع، ولا تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

وكانت أولى فتاوى داعش بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك بزعم إن الصيام يرهق الجسد، وبالتالي يشجع الصائم على الخمول والاستسلام للتعب، ما يترتّب عليه التقاعس عن مواصلة المعارك.

أما الفتوى الثانية فكانت بمنع خروج النساء في نهار رمضان لئلا يؤدي خروجهن إلى فتنة المسلمين، ومَن ترغب في الخروج بعد صلاة المغرب ينبغي أن يكون معها أحد المحارم.

وجاءت الفتوى الثالثة بوجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل عيد الفطر، ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط.

وقد أفتى داعش في الفتوى الرابعة فتوى تقضي ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل مَن يثبت أنه صائم ولكنه ليس عضوا في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد باعتباره من المنافقين.

أما الفتوى الخامسة فهي تقضي بأن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، حيث قال مفتي التنظيم في مدينة حمص السورية: "إن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، فمن لديه هذه الخصال فلا يكلفن نفسه عناء الصوم، فليس له من الصيام إلَّا الجوع والعطش.