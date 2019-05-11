  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي : لا يحرم قراءة التوراة والإنجيل

نسور

كارثة.. تسمم نصف نسور الجولان.. وإسرائيل تحقق

محمد النني

"النني" يرحل عن إنجلترا وينتقل لهذا النادى

البرادعي

البرادعي: رمضان كريم "13 مليون سوري مشرد"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

برهان

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري السوداني

ترامب

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

تفاصيل لقاء مصيري قبل ساعات من عزل البشير

أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

الحياة السياسية

داعش
داعش

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى سادس أيام رمضان

#

مترو الأنفاق يعلن مواعيد شهر رمضان

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "أغادير"

#

المصرى يواجه «الجمارك» وديًا استعدادًا لطلائع الجيش

إيران

المنطقة

الحرب

تركي الحمد

اريكا

أفتى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بحزمة من الفتاوى في رمضان، والتي تعتبر بعيدة عن الواقع، ولا تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

وكانت أولى فتاوى داعش بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك بزعم إن الصيام يرهق الجسد، وبالتالي يشجع الصائم على الخمول والاستسلام للتعب، ما يترتّب عليه التقاعس عن مواصلة المعارك.

أما الفتوى الثانية فكانت بمنع خروج النساء في نهار رمضان لئلا يؤدي خروجهن إلى فتنة المسلمين، ومَن ترغب في الخروج بعد صلاة المغرب ينبغي أن يكون معها أحد المحارم.

وجاءت الفتوى الثالثة بوجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل عيد الفطر، ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط.

وقد أفتى داعش في الفتوى الرابعة فتوى تقضي ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل مَن يثبت أنه صائم ولكنه ليس عضوا في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد باعتباره من المنافقين.

 أما الفتوى الخامسة فهي تقضي بأن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، حيث قال مفتي التنظيم في مدينة حمص السورية: "إن من لا يحب التنظيم لا يقبل صيامه، فمن لديه هذه الخصال فلا يكلفن نفسه عناء الصوم، فليس له من الصيام إلَّا الجوع والعطش.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنان سعودي يرسم أكبرجدارية لـ "بن سلمان"
» أغلى "ولادات" المشاهير فى العالم.. الثالثة ستصدمك
» "رونالدو" يوجه رسالة لـ"ميسي" عقب الخروج من دوري الأبطال
» طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"
» شاهد.. كيف ردت أصالة على انتقادات إعلانها الجديد
» "فاتورة كهرباء" تتسبب فى جريمة دموية بالقليوبية
» عطر "أرطغرل".. يغزو أسواق الإمارات
» سر ظهور محمد رمضان بشخصيتين في 3 مسلسلات
» مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو
» مسنة لقيطة تعثر على والدتها بعد 104 أعوام
» فنانة كويتية تكشف مفاجأة غير متوقعة عن "رامز فى الشلال"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)