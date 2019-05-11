تطورات سريعة.. محو صور واسم البشير من الأبراج السكنية

11 مايو 2019 - 10:03 ص

يشهد السودان تطورات خطيرة منذ عزل الرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي امتد 30 عامًا، واستكمالاً للقضاء على أي "ذيول" لنظام السابق، أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة "البشير" من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت بعض الصحف المحلية، أن صورة الرئيس السابق،عمر البشير، اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، المتواجد قبالة "السوق المركزي".

كانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية، ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية .

يذكر أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

كما يفترض أن "البشير" مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.