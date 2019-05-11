  • السبت 11 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:19 ص
بحث متقدم
أم كلثوم

لأول مرة.. صبحي يكشف سرًا دار بينه وبين أم كلثوم

داعش

5 فتاوى لداعش في رمضان.. أخطرها الرابعة

عمر البشير

تطورات سريعة.. محو صور واسم البشير من الأبراج السكنية

من الفيديو

فيديو تحرش يهز السعودية.. والنائب العام يتدخل

تركي الحمد

كاتب سعودي: الحرب قادمة لا محالة في المنطقة

البشير

البشير يعترف بقضايا الفساد ويعلن أسماء شركائه

أرشيفية

صلاح الجمل: الجماعات الإسلامية في النار

الدولار

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك

صلاح

صلاح يثير الصدمة بعد ظهوره "يدخن" .. لكن مفاجأة تغير كل شيء

شيماء سيف: "أبويا ظلم أمى ومش عايزة أتجوز واحد زيه"

بيان رسمي من شيماء سيف بعد اتهامها بإهانة الشعب السوداني

بلد غير عربى به 800 ألف مسجد

عرب وعالم

مساجد اندونيسيا
مساجد اندونيسيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

زيادة رأسمال بنك "الاستثمار العربي" إلى 1.84 مليار جنيه

#

"مون كابيتال" تخفض حصتها في "المصرية الكويتية" إلى 4.94%

#

شاهد.. أول آذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

#

"الصحة" تتعاقد مع 800 طبيب للوحدات بـ11 محافظة

السعودية

باكستان

إندونيسيا

بالرغم من أنها بلد ليست عربية واللغة العربية ليست لغتها الأولى، إلا أنها تعتبر أنها تعتبر أكثر دول العالم تعدادًا للمسلمين وللمساجد.

ويوجد في إندونيسيا 209 ملايين مسلم، و800 ألف مسجد، وجاءت بعدها الهند بـ176 مليون مسلم، و300 ألف مسجد.

بدورها، احتلت باكستان المرتبة الثالثة، إذ فيها 185 مليون مسلم، و120 ألف مسجد.

أمّا المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب الهند، إذ فيها 176 مليون مسلم و300 ألف مسجد.

في ما يتعلّق ببنغلادش، فيقدّر عدد المسلمين فيها بـ134 مليون مسلم، علماً أنّ فيها 250 ألف مسجد.

أمّا في مصر، فيبلغ عدد المسلمين 77 مليوناً، أمّا عدد المساجد فـ108 ألف.

وفي تركيا، يقدّر عدد المسلمين بـ71 مليوناً، أمّا عدد المساجد فـ82 ألف.

في ما يختص بالسعودية، فيبلغ عدد المسلمين فيها 30 مليوناً، والمساجد 94 ألف.

وفي المغرب، يقدّر عدد المسلمين بـ32 مليوناً، أمّا المساجد فبـ41 ألف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 فتاوى لداعش في رمضان.. أخطرها الرابعة
» بلد غير عربى به 800 ألف مسجد
» بالفيديو.. "الجندى": هذا ما قاله الرئيس عن ظاهرة الإلحاد
» رؤيا في حياة "الطبلاوي" تكشف سرًا مهما عنه لأول مرة
» موظفة بدار مسنين ترث المرضى أحياء لتصبح مليونيرة
» أمير كرارة: تضايقت جدًا من محمد رمضان بسبب كلمة قالها عني
» فنان شهير: أرفض أنا وأولادي مشاهدة أي فيلم به مشاهد خارجة
» فنان شهير يشتم جمهوره بعد هجومهم على مسلسله
» كشف حقيقة وفاة بطلة مسلسل "زلزال"
» ريم البارودي لأحمد سعد: كفاية قلة أدب
» مادورو يكشف عن "الجاسوس الأميركي" الكبير في فنزويلا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)