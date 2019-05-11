» بالفيديو.. "الجندى": هذا ما قاله الرئيس عن ظاهرة الإلحاد

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خالد الجندي

دي إم سي

الإلحاد

عقب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ظاهرة الإلحاد قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أتكلموا وسألوه عن الإلحاد قالهم ظاهرة وهتعدي وسيبقي الدين، وهنرجع تاني نحترم علماء الدين مش رجال الدين".

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الإلحاد رد فعل لتصرفات التيارات الدينية والشيوخ، وكل الأمور دى كان لازم للشباب يكون له موقف عنيف وده هيمر ويعدى".

وتابع الجندي ، أن الإلحاد ظاهرة وحالة نفسية ستمر وسيبقى الدين والإيمان سواء إسلام أو مسيحية.

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