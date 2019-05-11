» رؤيا في حياة "الطبلاوي" تكشف سرًا مهما عنه لأول مرة

11 مايو 2019 - 09:19 ص

حكى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم، لأول مرة على الهواء رؤيا رأتها والدته في منامها أثناء حملها فيه.



وقال الطبلاوي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن والدته رأت جده في منامها وبشرها بأن في بطنها غلام ذكر واسمه محمد وسيكون من حفظة القرآن الكريم".



وأوضح الطبلاوي أن والده على ضوء ذلك اهتم بتحفيظه القرآن الكريم وكان يعطي المُحفِّظ أجرًا مضاعفًا ليهتم به وبعدما ختم القرآن الكريم أقام له وليمة كبيرة احتفالًا بحفظ نجله للقرآن الكريم.



وأشار الشيخ الطبلاوي إلى أنه كان يحب سماع القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت نظرًا لأنه كان تقيًا ويعرف الله، وكان يحب الشيخ علي محمود "كل الناس القدام كان عندهم تقوى وخشوع".



وتابع: "الشيخ رفعت لما كانوا يخدوه ليلة كان يقعد يبكي وكان بيروح بالحنطور بتاعه والإنسان لما يكون قريب من الله يزهد الدنيا"، لافتًا لأن التقوى والصدق مع الله هما شرط تلاوة القرآن الكريم و"يكون ماشي على الطريق المستقيم".

