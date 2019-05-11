صلاح يثير الصدمة بعد ظهوره "يدخن" .. لكن مفاجأة تغير كل شيء

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صلاح

أظهر إعلان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بدا صادمًا للعديد من محبي النجم المصري محمد صلاح.

وظهر "صلاح" في الفيديو يدخن سيجارة ، قبل أن يظهر بوجهه ، ويتبين أنهم استعانوا بشبيه له ليقوم هو بالتدخين.

ويعلق "صلاح" على هذه اللقطة قائلا: "ايه؟ .. خفت عليا؟ .. طب ما تخاف على نفسك .. الحياة أحلى من غير مخدرات".

وتبين أن الإعلان طرحه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن الحملة التي يشارك بها لاعب كرة القدم محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، للتوعية بمخاطر الإدمان.

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