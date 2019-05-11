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بيان رسمي من شيماء سيف بعد اتهامها بإهانة الشعب السوداني

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شيماء سيف: "أبويا ظلم أمى ومش عايزة أتجوز واحد زيه"
شيماء سيف: "أبويا ظلم أمى ومش عايزة أتجوز واحد زيه"

أحمد عادل شعبان

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الشعب السوداني

أصدرت الممثلة شيماء سيف بيانا اعتذرت فيه بوضوح عن أي إساءة شعر بها الشعب السوداني بعد تأديتها دور فتاة سوداني بأحد البرامج المعروضة في رمضان.

وكتبت خلال صفحتها على فيس بوك : "جمهوري #السوداني الحبيب من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم".

وأضافت: "انا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى انكم تاخدو الموضوع بشكل كوميدي لاني انا اكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة اضايق اخواتي وحبايبي".

واختتمت : "انا اسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة وانا والله مش قاصدة كدة.. انا اسفة، انا بحبكم، وانتو اكيد بتحبوني، انا واثقة من ده، واسفة لو خيبت ظنكم فيا في موقف انا ماليش ذنب فيه، وربنا اعلم بنيتي اتجاهكم.. بحبكم #شيماء_سيف"

وتعرضت "شيماء" لهجوم شديد بالسودان فضلا عن زعم البعض بهتاف بعض المظاهرات الموجودة بالسودان ضدها.

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