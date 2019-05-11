» فنان شهير يشتم جمهوره بعد هجومهم على مسلسله

11 مايو 2019 - 07:44 ص

شن الفنان عمرو سعد هجوما شرسا على عدد من جمهوره بعد هجومهم على مسلسله المعروض ضمن السباق الرمضاني "بركة".



كتب سعد عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook: "شكرا لكل حقير تافه أو مأجور لأنه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم".



وتابع: "لأني تعودت على العمل والاجتهاد للبقاء على قدر مسؤلية المكانة التي وضعتوني بها، اسكت علي أي إساءة لأني متأكد أنه لا يمكن التغطية على النجاح أو شراء الحب ??".



وأضاف: "شكرا لكل المتابعين في مصر والوطن العربي، أنتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير على الأرض، وأنا (يونس) و(بركة) و(عبد العزيز) و(شحاتة) و(حسن الغريب)، وغيرهم الكثير، وقريبا إن شاء الله سنعلن نسب المشاهدة والنجاح الحب لا يمكن تزويره??".



واختتم كاتبا: "انتظروا (فرعون) قريبا في دور العرض، أنتم النجاح والخير والطاقة الإيجابية".

