» ريم البارودي لأحمد سعد: كفاية قلة أدب

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ريم البارودي

شنت الفنانة ريم البارودي هجوما شرسًا على زوجها السابق الفنان أحمد سعد بعد قوله إنه لم يتزوج منها سوى 6 أيام فقط.

وقالت "ريم" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "سمعت اني اتجوزت 6 أيام .. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هااااا .. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه اني يا حرام اننا اتعملنا عمل من احدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام .. اللي كانوا على علاقة ساعتها". 

وأضافت : "اقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس". 

وأنهت كلامها قائلة: «ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم .. العمل عمل الله .. ريم البارودي».

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