صلاح الجمل يكشف تفاصيل مكالمة "صفوت حجازي" التي أغضبته

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الدكتور صلاح الجمل
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صلاح الجمل

أكد المقريء الشهير صلاح الجمل أنه كان يصلي في ميدان التحرير يوم 30 يونيو 2013 وما بعده ، مؤكدًا أنه تلقى بعدها مكالمة من القيادي الإخواني صفوت حجازي أغضبته بشدة.

وقال "الجمل" في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "اتصل بي الدكتور صفوت حجازي وقال لي (بلغني أنك تصلي في التحرير) وهذه الصيغة أغضبتني بشدة ، يقول (بلغني) وكأنه لم يراني بنفسه .. قلت له نعم أصلي في التحرير .. فقال لي (هل أنت مقتنع بما تفعل) .. قلت له: وهل أنت أيضا مقتنع بما تفعل؟".

وأضاف: "قلت له : هل أنتم دعوتموني للصلاة معكم في رابعة من الأساس؟ .. قال : هل لو دعوناك ستأتي؟ .. قلت له: لن تدعوني لأنكم تعرفون إنني لست إخوانيا .. وبعدها اتصل بي مرة أخرى لكني لم أرد".

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