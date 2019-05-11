سمية الخشاب تهدد أحمد سعد: هتتحاسب أنت وبسمة .. وقريب هتشوف ردي

11 مايو 2019 - 05:51 ص

أصدرت الفنانة سمية الخشاب بيانا عبر صفحتها بموقع "انستجرام" ردت فيه على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.



وقالت "سمية" في بيانها: " "بسم الله الرحمن الرحيم أحمد سعد : أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة.. أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبا جدا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش".

