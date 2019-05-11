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الولايات المتحدة تمهل الصين شهرا للتوصل لاتفاق تجاري

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الحرب التجارية بين أمريكا والصين

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أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أن أمامها شهرا من أجل إبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة، حتى مع سعيالجانبين لتجنب انهيار عام في المفاوضات على الرغم من حدوث جمود.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، جاء التهديد خلال محادثات جرت في واشنطن اليوم الجمعة، بعد ساعات من رفع ترامب التجميد المفروض على حزمة ثانية من الرسوم العقابية على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.
وتتم متابعة المحادثات عن كثب بالغ في الأسواق المالية العالمية، وسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا بعدما قال مفاوضو الجانبين إن الجلسة سارت على ما يرام.
وفي سلسلة من التغريدات التي قوبلت بارتياح فى الأسواق ، أعلن الرئيس ترامب اليوم الجمعة أن المحادثات مع الصين كانت "صريحة وبناءة"، مضيفا أن علاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج "لا تزال قوية للغاية وأن المحادثات في المستقبل سوف تستمر".

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