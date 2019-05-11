مفاجأة.. الإخوان تتعاون مع المليشيات الحوثية في اليمن

11 مايو 2019 - 12:16 ص

كشفت وسائل إعلام محلية يمنية، أن حزب الإصلاح، التابع لجماعة الإخوان، له أدوار مشبوهة في تعز وصنعاء وأن هناك تعاونًا خفيًا بين الإخوان والميليشيات الحوثية ضد إرادة الشعب اليمني.

وأكدت أن هناك حالة من الغضب الكبير تنتاب دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من الدور الذي تقوم به الجماعة في اليمن مؤخرًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الرياض تمتلك أدلة قوية على وجود تعاون مقصود من قوات محسوبة على إخوان اليمن مما فتح الباب أمام المليشيات الحوثيين لاستعادة عدة مواقع، الأمر الذي جعل السعودية تفكر جديا في قطع أي تعاون مع إخوان اليمن.