» النجوم أول الهابطين إلى القسم الثاني

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المصريون

المقاصة

النجوم

هبط فريق النجوم إلى دوري الدرجة الثانية بعد السقوط أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف المقاصة باولين فوافي في الدقيقة 31 ، وأضاف جون انطوي مهاجم الأهلي السابق الهدف الثاني في الدقيقة 54 ، بينما سجل صلاح أمين هدف النجوم الوحيد في المباراة في الدقيقة 46 .

وبهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 45 في المركز السادس بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير من جدول المسابقة.

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