الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

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الإسماعيلي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة بملعب كلية الشرطة بالعباسية.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي ليرفع الفريق رصيده بهذا التعادل إلى 38 نقطة ويبقى في المركز السابع.

وخسر الإسماعيلي في 5 مباريات وتعادل في مباراتين ببطولتي الدوري وكأس مصر، ولم يحقق أي فوز منذ التغلب على المقاولون العرب في الجولة الـ22 من الدوري.

بينما واصل الإنتاج الحربي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام سموحة 0-2 والمقاولون العرب 1-2، ليرفع رصيده بهذا التعادل إلى 36 نقطة في المركز التاسع.


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