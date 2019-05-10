مقترح بإنشاء وحدات إسكان في "شربين" على غرار "الأسمرات"

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، باقتراح لمجلس النواب، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بمركز مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، علي غرار حي الأسمرات بالقاهرة.

وقال "قرطام"، إن هذه المساحة تقع خلف العمارات السكنية الشعبية فى منطقة الهيمة بمدينة شربين، وهى تتوسط المسافة بين هذه المساكن والطريق العمومى الذى يبعد عنها نحو 20 مترًا، مضيفًا أن هذه المساحة تكفى لبناء 500 وحدة سكنية تحل أزمة 500 أسرة وشاب مقبل على الزواج، خاصة أن مدينة شربين، محافظة الدقهلية تعانى من أزمة شديدة فى الحصول على الوحدات السكنية.