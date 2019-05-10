مقترح بإنشاء وحدات إسكان في "شربين" على غرار "الأسمرات"

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حسن علام- متابعات

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عضو مجلس النواب

المهندس أكمل قرطام

رئيس حزب المحافظين

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، باقتراح لمجلس النواب، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بمركز مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، علي غرار حي الأسمرات بالقاهرة.
وقال "قرطام"، إن هذه المساحة تقع خلف العمارات السكنية الشعبية فى منطقة الهيمة بمدينة شربين، وهى تتوسط المسافة بين هذه المساكن والطريق العمومى الذى يبعد عنها نحو 20 مترًا، مضيفًا أن هذه المساحة تكفى لبناء 500 وحدة سكنية تحل أزمة 500 أسرة وشاب مقبل على الزواج، خاصة أن مدينة شربين، محافظة الدقهلية تعانى من أزمة شديدة فى الحصول على الوحدات السكنية.

وتابع، أن هذا الاقتراح يأتي كرغبة لاستخدام هذا الحيز لبناء عمارات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، على غرار حى الأسمرات بالقاهرة، وأن يتم تخصيص بعض تلك الوحدات للأرامل والأيتام، موضحًا أنه يمكن الاستفادة من الأدوار الأرضية للعمارات كمحلات وورش فنية ومكاتب للجهاز الإداري بالدولة وهو ما تفتقر إليه المنطقة.

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