يد الأهلي تهزم سبورتنج 36 /28

10 مايو 2019 - 11:44 م

حقق فريق كرة اليد بالنادى الأهلى فوزًا غاليًا على سبورتنج بنتيجة 36 /28 ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة السوبر المحلى للمحترفين على صالة أكتوبر الدولية.

وكان فريق الأهلى تلقى خسارة أمس فى إنطلاق المسابقة من طلائع الجيش بنتيجة 34 / 33 ، بعدما خسر الزمالك من سبورتنج 27 / 24 .

بينما تختتم المنافسة غدا السبت بمواجهتين بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط .