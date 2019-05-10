مصر تنظم أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

10 مايو 2019 - 11:27 م

قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي بإسم العاصمة الإدارية الجديدة: إن الشركة ستنظم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة وممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.





وقال بيان صادر عن الشركة اليوم الجمعة: إن ذلك يأتي حرصًا من القائمين علي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبًا إلى جنب مع بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله مع إلقاء الضوء على المستوى المحلي والدولي على المشروع.



