» داعية سلفي: إطالة الدعاء في التراويح مخالف للسنة النبوية

10 مايو 2019 - 11:25 م

قال سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، إن إطالة الأئمة الدعاء في صلاة التراويح يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف :"هناك بعض الأئمة يطيلون الدعاء وكأنه استعراض لصوتهم وسجعهم وحفظهم للأدعية الطويلة ويشعر المأمومون بالإرهاق ، والسنة في القنوت أن يكون قصيرًا ، ودعاء القنوات يكون قدر سورة الغاشية".

وتابع :"هناك من يجعلون الدعاء وكأنه خطبة أو موعظة ، وعلينا أن ندعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة والدعاء يكون بصفة التضرع والخضوع لله".