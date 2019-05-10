» الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة سموحة

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المصريون

الاهلى

سموحة

انتظم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي المُقام حاليًا على ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وشارك ناصر في المران بعدما أكتفي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي  أمس على خلفية إصابته بكدمة في وجه القدم قبل  أن يتماثل للشفاء منها ويُشارك في المران الجماعي.

ويدخل الأهلي بعد قليل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.


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