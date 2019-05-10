مستشار "بن زايد": أمريكا ستمحو هذه الدولة

10 مايو 2019 - 10:38 م

تحدث الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية والمستشار اسابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على إرسال الولايات المتحدة قاذفات B52 الإستراتيجية إلى قاعدة العديد بقطر.

وقال "عبدالله"، فة تغريدة له على موقع "تويتر": "وصلت أخيرًا قاذفات B52 الإستراتيجية إلى قاعدة العديد أكبر قاعدة من القواعد الأمريكية القريبة من إيران، لاستخدامها في اي مواجهة عسكرية محتملة".

وأضاف: "تسمى قاذفات B52 القلعة الطائرة ومعروفة بقدراتها التدميرية العالية. 10 من B52 بما تحمله من رؤوس نووية قادرة على محو إيران من الوجود".