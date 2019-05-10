خبر صادم من الأرصاد للصائمين

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الأرصاد

السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود غدًا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائلاً للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 32
شبين الكوم 17 32
طنطا 16 31
دمنهور 16 30
الإسكندرية 15 29
بلطيم 16 27
مطروح 15 25
السلوم 16 23
سيوة 18 36
بورسعيد 16 25
دمياط 17 25
الزقازيق 17 32
الإسماعيلية 14 31
السويس 16 31
العريش 14 26
رفح 14 26 
رأس سدر 16 30
نخل 09 30
نويبع 20 31
طابا 14 30
كاترين 12 26
الطور 20 32
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 33
مرسى علم 18 34
الفيوم 16 33
بنى سويف 16 33
المنيا 16 33
أسيوط 17 33
سوهاج 19 33
قنا 19 33
الأقصر 18 34
أسوان 20 35
أبو سمبل 19 35
الوادي الجديد 16 34
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 31
حلايب 22 28
رأس حدربة 21 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 39
المدينة 24 37
الرياض 25 37
المنامة 27 33
أبو ظبي 27 39
الدوحة 28 36
الكويت 24 37
دمشق 09 27
بيروت 17 22
عمان 11 26
القدس 14 24
غزة 14 24
بغداد 17 32
مسقط 31 37
صنعاء 11 28
الخرطوم 26 41
طرابلس 20 26
تونس 16 27
الجزائر 16 23
الرباط 17 27
نواكشوط 20 31
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة 06 18
إسطنبول 12 20
إسلام آباد 22 34
نيودلهي 27 40
جاكرتا 25 32
بكين 15 29
كوالامبور 24 32
طوكيو 14 26
أثينا 13 23
روما 13 23
باريس 06 15
مدريد 11 25
برلين 07 15
لندن 06 14
مونتريال 06 14
موسكو 11 21
نيويورك 11 20
واشنطن 13 22


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