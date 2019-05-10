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تحصين 2 مليون و381 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

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الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة
الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة

حسن عاشور

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تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يشير الي استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أشار التقرير، إلى أنه تم تحصين 2 مليون و381 ألفا و153 رأس ماشية بينهم "مليون و999 ألفا و246 ابقار، 364 ألفا و456 أغنام، 17 ألفا و451 ماعز" حتى 2 مايو الجاري.

وناشد الوزير جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم.

وأكد، أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.


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