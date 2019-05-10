الأوقاف: إيفاد 3 أئمة للخارج والتجديد لـ4 آخرين

10 مايو 2019 - 10:02 م

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، إيفاد كل من: الشيخ/ طه سعدي إبراهيم حامد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي / بونتوفيهو / فنزويلا، والشيخ/ محمد عبد النعيم عبد الباسط سلطان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمسجد خالد بن الوليد التابع لجمعية جسر السلام الإسلامية / مدريد / إسبانيا، والشيخ/ جمال عبد الإمام خليل حسين إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة التوباتية / ساوباولو / البرازيل.

كما اعتمد الوزير تجديد إيفاد كل من: الشيخ/ عماد عبد الفتاح العبد موسى إمام وخطيب بأوقاف المنوفية للعمل بالمركز الإسلامي الجنوبي بمدينة التيجرى / فنزويلا، والشيخ/ أحمد محمد محمد ريان إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية للعمل بمسجد بلال بن رباح التابع للمركز الثقافي الإسلامي بحي ليفربول / سيدني / أستراليا، والشيخ/ السيد عصمت شرف الدين إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامي المصري دار السلام / تنزانيا، والشيخ/ نصر نصر أبو اليزيد هرماش إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل بالمركز الإسلامي المصري دار السلام / تنزانيا.





