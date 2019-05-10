تشيلسي يجدد عقد مدافع "ديفيد لويز"

10 مايو 2019 - 10:00 م

جدد مسئولو تشيلسي الإنجليزي عقد مدافعه البرازيلى ديفيد لويز، بعد مساهمته فى تأهل البلوز لنهائى الدورى الأوروبي، لمدة عامين، ليبقى مع أصحاب الرداء الأزرق حتى عام 2021.

وبلغ تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت أمس الخميس بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافى، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب قبل أسبوع.

وسيكون النهائي في باكو في 29 مايو إنجليزياً خالصاً كما دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ليفربول وتوتنهام، إذ يلتقي البلوز مع ارسنال الذي أخرج فالنسيا الإسباني بفوزه 4-2 إياباً، 3-1 ذهاباً.

وأعلن نادى تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدافعه البرازيلى ديفيد لويز لمدة عامين، ليبقى مع البلوز حتى عام 2021.

وقال لويز بعد توقيعه على عقده الجديد: "سعيد ببقائى لمدة أطول هنا، أنا أحب هذا النادى، ومازال لدى طموح لاعب شاب مع الفريق.

أضاف المدافع البرازيلى صاحب الـ30 عامًا حديثه قائلا:"الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبى فرصة كبيرة لحصد لقب جديد مع النادى، وسأبذل قصارى جهدى لمساعدة الفريق".

وكان لويز قد انضم لصفوف تشيلسي عام 2016 قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسى عام 2016، وهى المرة الثانية التى ينضم إليها للبوز بعد الفترة الأولى، عندما تعاقد معه النادى من بنفيكا البرتغالى عام 2010.

وخاض ديفيد لويز هذا الموسم مع تشيلسي 48 مباراة وسجل 3 أهداف فى جميع المسابقات.