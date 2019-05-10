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1.5مليار دولار للجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك

عرب وعالم

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل بناء جدار بطول 80 ميلا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لوقف تدفق المهاجرين.

ونقلت قناة "الحرة" المحلية عن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان قوله إن "المبلغ تم اقتطاعه من مدخرات في عدد من البرامج الدفاعية، بما فيها برنامج يدعم الجيش وقوات أمنية أخرى في أفغانستان".

وأضاف شاناهان الذي سيزور منطقة حدودية السبت، إن "تحويل الأموال يؤكد أن البنتاغون ملتزم كليا بمعالجة أزمة الحدود".

وكان البنتاغون قد حول مليار دولار من حسابات ميزانية أفراد الجيش لدعم بناء الجدار.

والمبلغ الإجمالي المجمع البالغ 2.5 مليار دولار يأتي بمثابة استجابة لإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود.

وكان ترامب استخدم حق النقض (فيتو) ضد محاولة الكونغرس الأمريكي إلغاء حالة الطوارئ هذه.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه "من المتوقع أن يحول البنتاغون أيضا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من ميزانيات الإنشاءات العسكرية للمساهمة في تمويل بناء الجدار".


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