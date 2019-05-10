  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:17 م
بحث متقدم
عبدالخالق عبدالله

مستشار "بن زايد": أمريكا ستمحو هذه الدولة

الطقس

خبر صادم من الأرصاد للصائمين

قيامة أرطغرل

صدمة.."أرطغرل" لا يصوم رمضان

أرشيفية

استشهاد فلسطيني وإصابة 30 برصاص جيش الاحتلال

ترامب

ترامب للسعودية: يجب أن تدفعوا الثمن

أرشيفية

مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

الزمالك

بالصور.. نجوم الزمالك في مستشفى «57357»

أحمد سعد

أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

محمد صلاح

ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

الملك سلمان

مفاجأة سارة من الملك سلمان للشعب السعودي

الإمام الأكبر: استئذان المرأة من زوجها للخروج ضرورة

الصفحة الأخيرة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليقات ساخطة على "محمد صلاح" من جمهور ليفربول

#

شيخ الأزهر ووزيرة التضامن يبحثان سبل دعم المحتاجين والفقراء

#

تفاصيل مثيرة عن شيخ الأزهر.. يعمل بدون راتب

#

شيخ الأزهر: المسيحية حمت الإسلام من طغيان الوثنية والشرك

الزوجة

الأمام الاكبر

الشيخ احمد الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه لا يصح أن يُفهم وجوب إذن الزوجة من الزوج للخروج من المنزل على أنه تسلط عليها، بل هو ضرورة لاستقرار الأسرة وترابطها، فالزوجة حين تستأذن زوجها فإنها تعطي له حقه في أن يعلم إلى أين ستذهب، وهل هذا الخروج مناسب أم لا، وهو حق من حقوق الزوج يجب أن تتقبله الزوجة، موضحًا أن هناك أمورا مستثناة من الإذن وأولها زيارة الأبوين، وهي حق شرعي للزوجة، وإذا مرض أبويها لا تكون زيارتهم مجرد حق، بل هو واجب عليها، لأن هذا من باب بر الوالدين.

وأضاف فضيلته في خامس حلقات برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري أنه من الأمور التي يستثنى منها إذن الزوجة زوجها للخروج، هو خروجها للعمل، إذا كان قد علم حين كتب عليها أنها تعمل ورضي بذلك، فمن حقها أن تخرج دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق، ولكن إذا طرأ شيء يعود للزوج الحق في أن يأمرها بالقرار في البيت، كأن يرزقوا بأطفال يحتاجون للرعاية، فقد يتسبب خروجها بضرر للأطفال والأسرة، فمن حقه شرعًا أن يأمرها ألا تخرج إلا بإذنه من أجل رعاية الأطفال، لأنه يترتب على الخروج ضرر أكبر من ضرر البقاء، فهنا وجب ارتكاب أخف الضررين، وهذا ما اتفق عليه معظم الفقهاء المعاصرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكم الصلاة بشورت قصير فوق الركبة
» الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة سموحة
» قائد بجيش الاحتلال: "كنا معلقين بيد حماس"
» تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 10 مايو 2019
» الجامعة العربية تدين هجوم بغداد
» "نهضة بركان" يكشف موعد ذهاب نهائي الكونفدرالية
» ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر
» حارس دجلة يرد على اتهامه بـ"التفويت" للزمالك
» «الداخلية» ترسل قافلة طبية للكشف على أهالي مساكن عين شمس
» «صلاح» يتحدث عن نهائي دوري الأبطال
» بالأرقام.. الدولار يتراجع في الأسبوع الأول من رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)