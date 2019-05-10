» الجامعة العربية تدين هجوم بغداد

10 مايو 2019 - 09:53 م

أدانت الجامعة كل من العربية ومصر، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، قبل يوم، العاصمة العراقية بغداد، وخلّف 8 قتلى وعددا من المصابين.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان، تضامنها مع العراق قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة أي عمل إرهابي من شأنه المساس بحياة المواطنين، والتأثير على أمن واستقرار العراق.

كما شددت على "أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما تبقى من جيوب وبؤر تنظيم داعش الإرهابي، ومواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".