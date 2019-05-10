» حارس دجلة يرد على اتهامه بـ"التفويت" للزمالك

10 مايو 2019 - 09:43 م

علق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة والزمالك الأسبق، على اتهامه بالتفويت خلال مباراة الفريق الأبيض الأخيرة حتى يساعد فريقه السابق بالحصول على الدوري.

وقال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية: «أنا أكبر من الرد على تفاهة السوشيال ميديا لأن تاريخي أكبر رد على مثل هذه الأمور».

وأشار: «دجلة موقفه مازال غير مطمئن في جدول ترتيب الدوري وليس من المنطقي أن أقوم بالتفويت للنادي الأبيض رغم ولائي له».

وأضاف: «دجلة قدم مباريات قوية خلال آخر سبع مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة وقدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك»

وخسر وادي دجلة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.