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"نهضة بركان" يكشف موعد ذهاب نهائي الكونفدرالية

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نهضة بركان
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نهضة بركان

أعلنت مسئولو نهضة بركان، عن موعد مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 19 مايو في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المغرب والساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت القاهرة بالملعب الشرفي لمدينة بركان.

وأعرب هشام مهداوي عضو مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي، عن أمنيته في خروج مباراة فريقه أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية بروح رياضية.

وقال مهداوي خلال تصريحات تليفزيونية: «خسارة نهضة بركان الأخيرة بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل نهائي الكونفدرالية لأن اللاعبين الذين شاركوا بالمباراة يتمعتون بنقص الخبرة وتم إراحة بعض العناصر الأساسية».

وعن شكوى الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان قال مهداوي: «الجانب التونسي لم يحترم نهضة بركان ولم يبلغه بموعد وصوله إلى المغرب ونتأكد من سلامة موقفنا أمام الاتحاد الإفريقي».

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 19 مايو الجاري.

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