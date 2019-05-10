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ترامب للسعودية: يجب أن تدفعوا الثمن

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وكالات

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية، للمرة الثانية خلال 10 أيام.

وقال ترامب، خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا، إن دولاً مثل السعودية غنية جدًا، وليس لديها شيء سوى المال، "فأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل الدفاع عنهم".

وتابع: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنًا قليلاً، ولكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار، من بلادنا".

وأضاف: "نحن ندافع عن الكثير من الدول الغنية، وهم لا يحترموننا حتى، بصراحة حينما أطلب منهم يدهشون ويقولون إنه لم يسبق أن طلب منهم ذلك. لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي، فهم أذكياء ولكنك يمكنك أن تشعر بذلك من نظرتهم".

وكان ترامب قال في تجمع بولاية ويسكونسن (شرقي أمريكا)، أواخر الشهر الماضي، إنه اتصل بالملك سلمان، وقال له: "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال ملك السعودية: "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالاً كهذا في السابق"، فقال ترامب: "هذا لأنهم كانوا أغبياء".

ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يكشف فيها ترامب تفاصيل مكالمات مع الملك سلمان، فقد تحدث عدة مرات، في تجمعات سابقة العام الماضي، عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأمريكية لبلاده.

وفي تجمع بولاية فرجينيا، في 29 سبتمبر الماضي، قال ترامب،إنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له: "ربما لن تكون قادراً على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

في تجمع انتخابي آخر بولاية مسيسيبي في أكتوبر الماضي، قال ترامب إنه حذر ملك السعودية، من أنه "لن يبقى في السلطة لأسبوعين دون دعم الجيش الأمريكي".


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