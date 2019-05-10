مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن

تبادلت أجهزة الأمن بالسويس إطلاق النيران مع تاجر مخدرات مما أدى إلى مصرعه بطريق "السويس – القاهرة".

وأفادت المعلومات الأمنية، أن المتهم كان يزاول نشاطه الإجرامي بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية، إلا أنه نقل نشاطه بعد الضربات الأمنية بالمنطقة، وانتقل لظهير الصحراوي بطريق "السويس– القاهرة"، هربا من الملاحقة الأمنية.

وأفادت المعلومات الأمنية، أن المتهم كان يزاول نشاطه الإجرامي بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية، إلا أنه نقل نشاطه بعد الضربات الأمنية بالمنطقة، وانتقل لظهير الصحراوي بطريق "السويس– القاهرة"، هربا من الملاحقة الأمنية.