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مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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أجهزة الأمن

تاجر مخدرات

إطلاق النيران

تبادلت أجهزة الأمن بالسويس إطلاق النيران مع تاجر مخدرات مما أدى إلى مصرعه بطريق "السويس – القاهرة". 
وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا يفيد بقيام تاجر مخدرات ببيع بضاعته من الهيروين بمنطقة صحراوية على الطريق المؤدي للقاهرة.

وأفادت المعلومات الأمنية، أن المتهم كان يزاول نشاطه الإجرامي بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية، إلا أنه نقل نشاطه بعد الضربات الأمنية بالمنطقة، وانتقل لظهير الصحراوي بطريق "السويس– القاهرة"، هربا من الملاحقة الأمنية.

وداهمت حملة أمنية المتهم وفور رؤيته لرجال الشرطة أطلق عليهم أعيرة نارية وفر هاربًا على دراجة نارية، فبادلته القوات النيران.

وأسفر ذلك عن مصرع المتهم، واشتعال النيران في دراجته، وطالت نيرانها المتهم وما كان بحوزته، وعثرت عناصر الأمن بحوزته على بندقيتين آليتين إحداهما محترقة، وعدد من خزن البنادق وفوارغ طلقات، وطبنجة روسي و 2 خزينة للطبنجة، وكمية محترقة من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ونظارة رؤية ليلية وهاتف محمول ومبلغ مالي 34 ألف جنيه جزء منه محترق.


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