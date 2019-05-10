» ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وفحص المشتبه بهم، والهاربين من أحكام قضائية خاصةً الأحكام وشيكة السقوط، أسفرت عن ضبط 300 هارب من أحكام قضائية.

وبحسب بيان أمني صادر اليوم الجمعة، تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 7 سنوات في قضايا مخدرات بمدن الغردقة وسفاجا، وضبط 65 هاربًا من أحكام بالحبس الجزئي، و20 هاربًا من أحكام الحبس المستأنف، وتنفيذ 160 حكما لجنح غرامات جزئية، و20 حكمًا لجنح غرامات مستأنفة، و32 حكمًا لجنح مخالفات.