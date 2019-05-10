  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب للسعودية: يجب أن تدفعوا الثمن

أرشيفية

مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

الزمالك

بالصور.. نجوم الزمالك في مستشفى «57357»

أحمد سعد

أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

محمد صلاح

ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

الملك سلمان

مفاجأة سارة من الملك سلمان للشعب السعودي

الدولار

بالأرقام.. الدولار يتراجع في الأسبوع الأول من رمضان

فيديو يظهر مقاتلة إيرانية تدعم قاذفة روسية بسوريا

"قطر" تستقبل قاذفة أمريكية "B-52 ".. تعرف علي السبب

بسمة

مفاجأة.. "إعلامية شهيرة" صاحبة مطعم فاتورة السحور الباهظة

المنتخب الوطني

بالأسماء.. "أجيري" يختار 20 لاعبا في قائمة المنتخب

ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر والصومال تبحثان الوضع بالسودان

#

"القوى العاملة" توفر 9 وظائف للشباب

#

نقلة نوعية لقطاع الطاقة بمصر.. هذه التفاصيل

#

بغرض حربي.. إسرائيل تفتتح مطارًا دوليًا في الصحراء

حملة مكبرة

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط المخالفات

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وفحص المشتبه بهم، والهاربين من أحكام قضائية خاصةً الأحكام وشيكة السقوط، أسفرت عن ضبط 300 هارب من أحكام قضائية. 
وبحسب بيان أمني صادر اليوم الجمعة، تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 7 سنوات في قضايا مخدرات بمدن الغردقة وسفاجا، وضبط 65 هاربًا من أحكام بالحبس الجزئي، و20 هاربًا من أحكام الحبس المستأنف، وتنفيذ 160 حكما لجنح غرامات جزئية، و20 حكمًا لجنح غرامات مستأنفة، و32 حكمًا لجنح مخالفات.

وفحصت الحملة 160 مشتبهًا بهم، والكشف الجنائي والسياسي عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإيجابي منهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر
» «صلاح» يتحدث عن نهائي دوري الأبطال
» «الداخلية» ترسل قافلة طبية للكشف على أهالي مساكن عين شمس
» ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»
» تحذير أمريكي من البحر الأحمر وباب المندب
» محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة
» عزباء.. رأيت أشرب كوب نسكافيه
» طريقة عمل"البيض المدحرج" الذي أشعل الفيس بوك
» سجين ضخم يهرب سلاح طوله 60 سم مخبئا في "كرشه"
» تحذيرات من طقس الغد
» هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. ابن باز يجيب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)