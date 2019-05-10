أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

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رد الفنان أحمد سعد، على برنامج "شيخ الحارة" بعد مواجهته بنصيحة أخيه، بالابتعاد عن الفنانة سمية الخشاب وعدم الزواج منها، قائلًا: "قال بلاش سمية".
وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة: "بقولك ايه بلاش عمرو أخويا، بجد علشان معملش رد فعل مش تمام، علاقته بزمايله ملهاش علاقة بحياتي، متدخلش عمرو في الموضوع".
وفي سؤال آخر لشيخ الحارة: "بتخاف من عمرو دياب؟"، ورد أحمد سعد: "فنان كبير وبحترمه"، وسأل شيخ الحارة مرة أخرى: "وأخد منك أغنية يا ناسي وعدك وأنت سكت؟".
ورد أحمد سعد، بعد إلحاح شيخ الحارة: "أه أخد مني الأغنية، كانت أول أغنية أعملها في حياتي، وهو سمعها في الاستديو وعجبته وقالي أغنية حلوة وكلم الشاعر والملحن من ورايا وأخدها".
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