» «صلاح» يتحدث عن نهائي دوري الأبطال

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توج النجم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سجل خلالهم 5 أهداف ساهمت في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا صراع الفريق على لقب البريميرليج حتى مباراة الجولة الأخيرة.

وعلق على مصير الفريق حاليا وقال: "شهر أبريل كان رائع بشكل كبير للفريق ولعبنا خلاله مباريات مهمة جدا، وأنا سعيد بالمشاركة في حسم أغلب هذه المباريات".

وتابع: "الأن لدينا المباراة الأخيرة في الدوري ونهائي دوري الأبطال، ونطمح لانهاء الموسم بشكل مميز".

وقال: "هدفي في تشيلسي هو واحد من أهم أهدافي خلال مسيرتي في كرة القدم، لأني سجلته بطريقة رائعة وساهمت في فوز فريقي بالمباراة".

جدير بالذكر، أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

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