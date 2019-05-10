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أحمد عمر هاشم: هكذا كان يتعامل الرسول مع زوجاته

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الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

حسن علام- متابعات

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الرسول

أحمد عمر هاشم

زوجاته

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يَمزح مع زوجاته ويَنزِل إلى درجات عقولهنَ في الأعمال والأخلاق، حتى روى أبو داود والنسائي من السنن الكبرى، وابن ماجة في حديث عائشة بسند صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُسابِق عائشة في العدْو، فسبَقتْه يومًا وسبَقها في بعض الأيام، فقال - عليه السلام هذه بتلك، وعنها - رضي الله عنه - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرمَ النساء إلا كريم، ولا أهانَهنَّ إلا لئيم؛ رواه ابن عساكر.
وأضاف هاشم خلال لقائه على فضائية " الحدث اليوم" كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهن معاملة رحيمة ودودة حتى إنه لما أراد أن يتمرض في حجرة السيدة عائشة استأذن زوجاتهن، كان يعاملهن على قدم المساواة، مشيرًا إلى أن السيدة عائشة نزل الوحي لزواجه منها وتزوجها وهي بنت 9 سنين.


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