  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:39 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب للسعودية: يجب أن تدفعوا الثمن

أرشيفية

مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

الزمالك

بالصور.. نجوم الزمالك في مستشفى «57357»

أحمد سعد

أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

محمد صلاح

ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

الملك سلمان

مفاجأة سارة من الملك سلمان للشعب السعودي

الدولار

بالأرقام.. الدولار يتراجع في الأسبوع الأول من رمضان

فيديو يظهر مقاتلة إيرانية تدعم قاذفة روسية بسوريا

"قطر" تستقبل قاذفة أمريكية "B-52 ".. تعرف علي السبب

بسمة

مفاجأة.. "إعلامية شهيرة" صاحبة مطعم فاتورة السحور الباهظة

المنتخب الوطني

بالأسماء.. "أجيري" يختار 20 لاعبا في قائمة المنتخب

ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

#

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

#

كلوب ينفعل بعد الشتائم العنصرية لـ"صلاح": أنا مشمئز

#

وفاة الطفل «زياد» بعد أيام من تحقيق «صلاح» نصف أمنيته

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

منح الجهاز الطبى لفريق ليفربول الإنجليزي، الضوء الأخضر للنجم محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، للمشاركة فى مباراة ولفرهامبتون المقرر لها بعد غد الأحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الجمعة، يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، والخاص بالمباراة الأخيرة للريدز فى بطولة الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وأعلن كلوب جاهزية "مو صلاح" للمشاركة فى مباراة الأخيرة من عمر "البريميرليج"، مؤكدًا أن الثلاثى محمد صلاح، وجوردان هندرسون، وأندى روبرتسون سيكون جاهزًا للمشاركة فى المباراة.. بينما سيتواصل غياب البرازيلى فيرمينو بسبب الإصابة.

يأتى ذلك بعد تعافى الفرعون المصرى التام من الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة نيوكاسل يونايتد، التى أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، ولم يستطع على أثرها إكمال اللقاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط 300 هارب وفحص 160 مشتبهًا بهم في البحر الأحمر
» «صلاح» يتحدث عن نهائي دوري الأبطال
» «الداخلية» ترسل قافلة طبية للكشف على أهالي مساكن عين شمس
» ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»
» تحذير أمريكي من البحر الأحمر وباب المندب
» محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة
» عزباء.. رأيت أشرب كوب نسكافيه
» طريقة عمل"البيض المدحرج" الذي أشعل الفيس بوك
» سجين ضخم يهرب سلاح طوله 60 سم مخبئا في "كرشه"
» تحذيرات من طقس الغد
» هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. ابن باز يجيب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)