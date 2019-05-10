» ليفربول يمنح الضوء الأخضر لـ«صلاح»

10 مايو 2019 - 08:55 م

منح الجهاز الطبى لفريق ليفربول الإنجليزي، الضوء الأخضر للنجم محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، للمشاركة فى مباراة ولفرهامبتون المقرر لها بعد غد الأحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الجمعة، يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، والخاص بالمباراة الأخيرة للريدز فى بطولة الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وأعلن كلوب جاهزية "مو صلاح" للمشاركة فى مباراة الأخيرة من عمر "البريميرليج"، مؤكدًا أن الثلاثى محمد صلاح، وجوردان هندرسون، وأندى روبرتسون سيكون جاهزًا للمشاركة فى المباراة.. بينما سيتواصل غياب البرازيلى فيرمينو بسبب الإصابة.

يأتى ذلك بعد تعافى الفرعون المصرى التام من الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة نيوكاسل يونايتد، التى أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، ولم يستطع على أثرها إكمال اللقاء.