برلماني: برنامج "رامز جلال" تخطى كل حدود الذوق العام

10 مايو 2019 - 08:50 م

أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بمطالبة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لبرنامج رامز جلال.





وأكد زايد فى تصريحات له، أنه يتفق تماما مع هذا المطلب، خاصة وأن هذا البرنامج تخطى كل حدود الذوق العام والثقافة المصرية، ولا يتفق تماما مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.



