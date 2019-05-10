برلماني: برنامج "رامز جلال" تخطى كل حدود الذوق العام

أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بمطالبة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لبرنامج رامز جلال.
وأكد زايد فى تصريحات له، أنه يتفق تماما مع هذا المطلب، خاصة وأن هذا البرنامج تخطى كل حدود الذوق العام والثقافة المصرية، ولا يتفق تماما مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.
وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إلى ضرورة تصدى المجلس الأعلى للإعلام لمثل هذه البرامج التى تفسد الذوق العام، خاصة وأن هذه الشاشة الصغيرة تدخل كل بيت مصر ويشاهدها الأطفال، مما يؤثر على الجيل الجديد.