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عزباء.. رأيت أشرب كوب نسكافيه

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نسكافيه
ارشيفية

عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عزباء و رأيت أننى أشرب كوبًا من النسكافيه. وشكرا ..

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرب النسكافيه يدل على فن التعامل مع الناس بالحكمة والسياسة ، وعمل النسكافيه وشربه خيرا لك وقد يكون شروع فى عمل جديد ناجح ومربح للمال ، و النسكافيه فيه رائحة القهوة فهو يدل على الكسب والنجاح وتغير إيجابى إلى الأفضل، وشرب النسكافيه بالحليب للعزباء قد يدل على الزواج وتحسن العلاقات مع الآخرين، ويدل أيضا على الرزق الطيب والسعادة، وإن كان بدون حليب و غلب عليه القهوة فهذا يدل على عدم الموافقة على شئ يخص الزواج، وشراء النسكافيه يدل على السمعة الحسنة بين الناس. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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