بالأسماء.. "أجيري" يختار 20 لاعبا في قائمة المنتخب

10 مايو 2019 - 04:58 م

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، اسناد مهمة حراسة المرمى خلال كأس الأمم الإفريقية، للحارس محمد الشناوى نجم النادي الأهلي، على أن يكون جنش الحارس البديل اضافة إلى أحمد الشناوي.

وتنص اللائحة على اختيار المنتخب لـ23 لاعبا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا لذلك يفاضل "أجيري" بين 11 لاعب على التواجد فى الـ3 مقاعد المتبقية وهم : محمد عواد وأحمد على وعلى جبر وعمرو السولية وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ورمضان صبحي و على غزال و كريم حافظ و عمار حمدي و صلاح محسن و مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالقائمة النهائية رسمياً يوم 11 يونيو المقبل ، مع إمكانية تغيير لاعب واحد قبل مباراة الإفتتاح بـ24 ساعة عن طريق تقرير طبي فقط.

واللاعبون الذين استقر أجيري على ضمهم هم:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى "بيراميدز" وعلى أن يكون الحارس الأساسي فى أمم أفريقيا – محمد الشناوى " الأهلي " – محمود جنش " الزمالك ".

الدفاع :أحمد حجازي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدي – محمد هاني.

خط الوسط : محمد النني – طارق حامد – نبيل عماد دونجا – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبد الله السعيد – وليد سليمان.

الهجوم : أحمد حسن كوكا – مروان محسن.