» طريقة عمل"البيض المدحرج" الذي أشعل الفيس بوك

10 مايو 2019 - 04:40 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بسبب انتشار فاتورة، سحور كلف 960 جنيها مصريا، وكان الطعام عباره عن فول وطعميه وجبنه وبيض مدحرج، وتسأل النشطاء عن ما هية البيض المدحرج وماهي طريقه عمله وطيه، للسخريه من ارتفاع اسعار الطعام، لعله يكون السبب في ارتفاع أغلى سحور في مصر.

وإليكم طريقة عمل البيض المدحرج بخطوات الشيف حسن.

المقادير:

6 بيضات مسلوق

50 جم سمن

10 جم كركم بودر

5 جم ملح

5 جم فلفل

طريقه التحضير:

-فى بوله نضع البيض ونضيف عليها كركم وملح وفلفل ونقلبهم مع بعض كويس.

-فى طاسه نسيح السمن ونحمر فى البيض.

- ونرصه فى طبق التقديم.