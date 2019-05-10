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جروس

"جروس" يصدم الزمالك بشرط مهم لتجديد عقده

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"جروس" يصدم الزمالك بشرط مهم لتجديد عقده

الرياضة

جروس
جروس

محمد الخرو

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الزمالك

القلعة البيضاء

شرط جزائي

جروس

المدرب

وضع كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك شرطاً غريباً لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ان يتم الغاء بند الشرط الجزائي الموجود في العقد وان يرحل عن صفوف الفريق في أي وقت يريد، وهو ما قوبل من قبل ادارة الفريق الأبيض بالرفض.

ويأتي ذلك على غرار ما كان مع المدربين الأجانب السابقين للفريق، وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد المدرب عقده مع الفريق حتى الآن

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري بعد التغلب على وادي دجلة بالأمس بهدفين مقابل هدف واحد

وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق الأبيض حتى الآن وسط رغبة من جانب الإدارة في التجديد له بعد النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة والوصول مع الفريق إلى نهائي الكونفدرالية

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