اول تعليق لمصر علي التفجير الارهابي بالعراق

10 مايو 2019 - 03:29 م

أدانت مصر التفجير الارهابي الذي وقع اليوم بمنطقة سوق جميلة بالعراق مما أسفر عن 8 ضحايا و10 مصابين.

وأصدرت وزارة الخارجية بيان منذ قيل قدمت من خلاله، التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مؤكداً وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره

وجدّدت مصر مطالبتها بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها .