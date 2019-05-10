» هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. ابن باز يجيب

10 مايو 2019 - 02:30 م

هل يجوز للمسلم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان ؟ وهل التبرع بالدم في نهار رمضان يفسد الصيام ؟ وهل سحب عينات دم يفسد الصيام إذا ما تم سحب عينات الدم من مريض أو شخص يقوم بإجراء تحليل يفسد الصوم ؟ حول هذا الأسئلة يقوم الإمام بن باز إن الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين.



أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضًا.





وعلى ذلك فيجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان مالم يؤثر ذلك على صحته، بل ويندب إليه إذا احتاج إليه إنسان آخر، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمعمول به وماعليه الفتوى أن التبرع بالدم في نهار رمضان مالم يؤثر على صحة الصائم لا يفسد صومه.



