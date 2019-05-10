» طلب إحاطة بشأن مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين

10 مايو 2019 - 02:21 م

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن الشكاوي الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بمسابقة التعاقدات المؤقتة 2019 الذين استوفوا الشروط والأوراق واجتازوا الاختبارات والتدريب وحررت لهم عقود مؤقتة واستلموا عملهم بالمدارس وعزمت الوزارة بعدها على إنهاء تلك العقود المؤقتة نهاية شهر مايو وعمل مسابقة جديدة أول يوليو القادم.

وأضاف بدوي أنه لن يتنازل عن معرفة أسباب الوزارة في القدوم على هذه الخطوة وتشريد هؤلاء المعلمين الذين تجاوز عددهم 36 ألف معلم في حين أن الوزارة قد أعلنت فى الوقت السابق عن عجز المعلمين والذي يصل إلي 70 ألف معلم فكيف يعقل أن يتم تشريد هؤلاء المعلمين في حين أن الوزارة ستعيد طلب مدرسين وتهدر الوقت والجهد فى اختبارات المتقدمين الجدد للوظائف فى خطوة لن تجدي وغير مفهومة .

وطالب بدوي ، ان يتم تجديد العقود للمعلمين المؤقتين دون شروط حيث إنهم اجتازوا الاختبارات السابقة مشيرا إلي أن المعلم ركن أساسي فى بناء الدولة ويجب أن تنظر الدولة لهم نظرة تضمن حقوقهم وحقوق أسرهم حتي يكونوا قادرين على العطاء لأبنائنا ومستقبل الوطن.



