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داعية سعودي يكشف مفاجأة عن "نجمة داود"

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نجمة داود
نجمة داود

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المغمسي

نجمة داود

كشف الداعية السعودي صالح المغامسي ، عن سبب افتخار أو اتخذ اليهود لنجمة داود.

وقال "المغامسي"، خلال برنامج الأبواب المتفرقة: "إن اليهود عموماً يفتخرون بأعظم نبيين لهم ، يفتخرون بموسى قطعا، ولكن في آثارهم المعاصرة يفتخرون بنبي الله يعقوب لذلك سموا دولتهم بإسرائيل ، ويفتخرون بنبي الله داود ، لذلك ما يعرف الآن بنجمة داود".

وأضاف أنهم اتخذوا نجمة دواد شعارا لهم ، والتي ترمز إلى مثلثين مقروبين أحدهما إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل.

وتابع قائلا : "فهم يعلمون أن مصر كانت أرض أهرام ، وكانت هذه الأهرام على شكل مسدس ، وعاشوا دهراً وفرعون يستعبدهم ، لهذا فمن الممكن أن يكون الضلع الأسفل رمز للسنوات الماضية ، والضلع الأعلى هو رمز لنجاتهم من العبودية.

وأشار إلى أن النجمة في الثقافة العربية تعرف بنجمة داود وعند اليهود تعرف بـ "درع داود"، حيث كانوا يتخذونها شعارا قبل قيام دولة إسرائيل.

وأوضح المغامسي بعد تكوين دولة إسرائيل بعد عام 1948 اتخذوها شعارا ووضعوا خطا أزرقا في أعلاها وآخر في أسفلها وبينهما "النجمة"، منوها إلى أنه ربما كان الخط الأزرق الذي في الأعلى إشارة إلى النيل، وإلى الخط الأزرق الذي في الأسفل إلى الفرات.

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