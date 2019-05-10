» 88 "تيت" في 4 حلقات لـ"رامز في الشلال"

10 مايو 2019 - 01:50 م

أصبح من الصعب أن تجمع بعض الجمل المفيدة في حلقات "رامز" كل عام في شهر رمضان المبارك بسبب الألفاظ الخارجة التي يطلقها ضيوفه ردا علي المقالب التي يتعرضون لها داخل البرنامج.

وبرنامج رامز جلال هذا العام يحمل عنوان" "رامز في الشلال"، ومع عرض الحلقات الأولى ظهر كم ضخم من الألفاظ الخارجة من ضيوفه، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتواصل مع الجانب السعودي وإدارة فضائية "mbc مصر" لحذف الألفاظ والمشاهد الخارجة من البرنامج الذي تبثه القناة، تماشيًا مع روحانيات شهر رمضان.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس لـ"الوطن"، عن أن المشاورات التي تجرى بين المجلس والجانب السعودي إيجابية، ومن المنتظر أن تثمر عن اتفاق مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن جميع القنوات التي لها مكاتب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، خاضعة لسلطة المجلس وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018.



