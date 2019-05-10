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Lutetium 177 PSMA في علاج سرطان البروستاتا

صحافة عربية وعالمية

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

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يتطور سرطان البروستاتا ببطء شديد. ومع ذلك، إن لم يتم علاجه بالكامل، فسينتقل عاجلاً أم آجلاً إلى المرحلة الأخيرة. تظهر النقائل البعيدة، ثم تتوقف طرق العلاج المحلية عن العمل. لا يمكن إزالة جميع بؤر النقيلية أو تعريضها للإشعاع.

في مثل هذه الحالات، يأتي دور طرق العلاج العامة يستخدم العلاج الكيميائي في معظم الأحيان. بديل هذه الطريقة هو العلاج النويدات المشعة. جوهر هذه الطريقة هو إدخال Lutetium 177 في الجسم، الذي يتراكم في الخلايا السرطانية ويدمرها.

أعراض سرطان البروستاتا

لا يظهر المرض الأعراض لفترة طويلة. وتظهر عندما يصل الورم إلى حجم كبير. تنقسم جميع الأعراض المحلية إلى:

  • ألم تهيجي - تشنجي في العجان، والشعور بالإفراغ الغير كامل للمثانة والرغبة المتكررة في التبول؛
  • الانسداد - صعوبة في التبول، تيار متقطع من البول، تأخره، الحاجة إلى إجهاد عضلات البطن لتفريغ المثانة.

أنواع العلاج

لعلاج سرطان البروستاتا، تستخدم هذه الطرق:

  • الاستئصال الجراحي للبروستات؛
  • العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة (تدمير الورم عن طريق الموجات فوق الصوتية التي تسخن الأنسجة)؛
  • العلاج الهرموني (الإخصاء الجراحي أو تناول الأدوية التي تمنع الهرمونات الذكرية مدى الحياة)؛
  • العلاج الكيميائي - أخذ الأدوية السامة للخلايا التي تمنع انقسامها؛
  • العلاج الإشعاعي عن بعد - إشعاع الورم؛
  • العلاج الإشعاعي عن قرب - إدخال حبيبات مشعة في مركز العملية الورمية؛
  • العلاج بالنويدات المشعة - إدخال النويدات المشعة في الجسم والتي تتراكم في الخلايا السرطانية وتسبب موتها.

الـ PSMA لعلاج الورم الخبيث في البروستاتا - سرطان البروستاتا

الـ PSMA هو مستضد غشاء البروستاتا النوعي. وهو يقع على سطح الخلايا السرطانية. يتم استخدامه في العلاج بالنويدات المشعة للبروستاتا باستخدام اللوتيتيوم 177 أو غيرها من المستحضرات الصيدلانية المشعة.

بفضل الـ PSMA ترتبط النويدات المشعة بشكل انتقائي بخلايا الورم. ومع ذلك، فإنه لا يكاد يتراكم في الأنسجة المحيطة. هذه الطريقة فعالة للغاية في علاج السرطان النقيلي. العلاج جيد التحمل ولا يسبب آثاراً جانبية لا رجعة فيها.

يتم إدخال الأدوية الإشعاعية للشخص عن طريق الوريد. يتم تبريد الغدد اللعابية لتجنب تراكم النويدات المشعة فيها. لحماية الكبد والكلى، يتم حقن المحاليل البلورية في الوريد. عادة ما يتطلب عدة إجراءات مع فترات راحة 8 أسابيع.

العلاج في الخارج

إن كنت ترغب في استخدام أحدث التطورات في مجال الطب، يجب عليك زيارة ألمانيا. يتم في هذا البلد إجراء عمليات لسرطان البروستاتا بمساعدة الروبوت، وتستخدم أحدث طرق الإشعاع والعلاج بالنويدات المشعة عند وجود نقائل بعيدة.

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